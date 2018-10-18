Ученые объяснили, почему до сих пор не нашли инопланетян

Теоретические расчеты свидетельствуют, что другие разумные виды могут жить совсем рядом с Землей.

В видимой вселенной летают сотни миллиардов галактик, каждая из которых состоит из сотен миллиардов звезд. А те, в свою очередь, окружены планетами.

И даже если триллион или больше этих планет в каждой галактике не пригодны для жизни, их многочисленные спутники с запасами воды могут быть заселенным местом. Впрочем, вопреки всем этим цифрам, человечество до сих пор не нашло никаких признаков существования разумных инопланетян. Поэтому старый вопрос: «Где же все?», - сформулированный физиком Энрико Реми в 1950 году остается без ответа.

Читайте такжеФБР рассекретило архивы о инопланетянах

Однако, как пишет Business Insider, в Массачусетском технологическом институте выяснили причину. Как оказалось, человечество исследовало лишь малую часть доступного ему небосклона. Согласно исследованию, все поиски внеземной жизни изучили бассейн от фигурального океана космических сигналов.

«Мы на самом деле не очень то и искали», - сказал астроном Шубхам Канодия.

Его исследования допускает, что где-то в этом космическом океане просто сейчас в пределах галактики Млечный путь разумные пришельцы говорят: «Привет, мы здесь!». Но люди до сих пор не смогли их обнаружить. За последние 60 лет многочисленные проекты по поиску внеземной жизни пытались обнаружить инопланетные сигналы. Одни сканировали небо в поисках мощных волн, другие же следили за конкретными системами звезд, пытаясь обнаружить даже слабые следы других цивилизаций. Однако, кроме нескольких аномальных сигналов наподобие зафиксированного в 1977 году «Wow!», которые больше не повторялись, поиски закончились ничем.

Канодия и его коллеги из Пенсильванского государственного университета решили подсчитать, как много условных «космических стогов сена» для проектов по поиску жизни были исследованы учеными и что нужно изменить, чтобы получить больше шансов найти внеземную «иглу». Группа исследователей согласилась с известным астрономом Джилл Тартер, которая в 2010 году сказала, что было бы не разумно настаивать на несуществовании пришельцев только потому, что мы до сих пор не нашли их маяки. Даже если бы такие сигналы существовали и были направлены прямо на Землю, земные исследователи пока изучили слишком малую часть космоса, чтобы их найти. Кроме того, они могли искать сигналы не правильного типа или не достаточно долго.

Читайте такжеВ NASA объявили о новом плане по поиску инопланетян

«Представьте, что я расскажу о чем-то классном в Хьюстоне. Я не скажу, что это именно, когда и где. Может в книжном магазине? А может это музыкальный концерт? Я не скажу никаких деталей. Будет не просто выяснить, о чем же идет речь. Хьюстон, у нас проблемы. Мы не знаем, что мы ищем и с чего начать», - пояснил Канодия.

Американский ученый вместе с коллегами разработали математическую модель для расчета масштабов поля для поисков инопланетян. И получилось, что его диаметр вокруг Земли составляет 33 тысячи световых лет. Этот регион охватывает шумное ядро Млечного пути и гигантские кластеры звезд, расположенных выше и ниже нашей родной галактики. Они также подсчитали, что человечество сегодня исследовало приблизительно 0,00000000000000058% этого поля.

«Это примерно ванна воды из земного океана. Или кусочек площадью примерно пять квадратных сантиметров на поверхности всей планеты Земля», - сравнил Канодия.