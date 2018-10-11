София впервые прибыла в Украину и рассказала о своих впечатлениях от страны.

В Киеве презентовали робота-человека по имени София, который считается на сегодняшний день самым умным роботом в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, знакомство с роботом состоялось при участии директора и финансового директора компании Hanson Robotics, основателя инвестиционной группы AngelVest Дэвида Чена и представителя AngelVest в Украине Марка Гинзбурга.

Робот-гиноид София очень похож на человека и имеет элементы искусственного интеллекта, но все еще нуждается в технологических улучшениях.

Хотя разработчики не ставили целью сделать ее внешность такой привлекательной, как у куклы Барби, у Софии любопытные, но печальные глаза, и зрачки глаза малоподвижны, она умеет улыбаться, поворачивать голову влево и вправо, наклонять вверх-вниз и отображать эмоции, когда соглашается или не соглашается с разговором, который касается непосредственно ее. При улыбке у нее появляются ямочки на щеках, которые увеличиваются и становятся похожими на румянец. Также София может двигать губами, когда ее рот закрыт. Губы окрашены в красный цвет, а брови и ресницы - в черный. Ее лицо постоянно меняет эмоциональную окраску, будто она хочет передать приветливый или печальный сигнал. Хотя София не всегда реагирует улыбкой в ответ, когда человек смотрит ей в глаза и улыбается ей, она способна изображать черты лица, очень похожие на человеческие.

Разработчики, знакомя Софию с журналистами, сказали, что еще не достигли желаемой цели. "Хотя наш прогресс очевиден, мы еще не достигли своей цели", - отметил Чен.

София не может самостоятельно перемещаться, и нуждается в помощи людей: чтобы ее переносили из одного места на другое, а также подключали к электропитанию и Интернету, без которых она не может функционировать. "И хотя она прототип для самостоятельного перемещения, реальность заключается в том, что София самостоятельно свободно не ходит", - добавил Чен. По его словам, не стоит ожидать, что София будет танцевать, а любая подобная информация не является правдивой.

При первом знакомстве с журналистами София сказала слово "Вау".

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Затем директор компании Hanson Robotics спросил у нее, что она хочет сказать аудитории, на что робот ответила: "Всем привет, спасибо за то, что меня пригласили".

Чен заявил, что София вдохновляет человечество и позволяет увидеть, каким может быть жизнь в будущем, которое сейчас известно лишь из фантастических фильмов. "Возможно, в будущем она станет таким же человеком, как мы, и именно этим мы вдохновлены, чтобы достичь в Hanson Robotics", - подчеркнул Чен.

Хотя журналистам не позволили прикоснуться к Софии, разработчики заверили, что на ощупь она как настоящий человек. Ее кожа сделана из гибкой резины, внутри ее головы установлены электронные устройства и крохотные моторчики, которые двигают ее лицо. Также робот имеет свое программное обеспечение. Всю информацию, которую она сообщает, она берет из Интернета.

В свою очередь, Гинзбург сообщил, что София уже имеет 72 различные выражения лица или эмоции. По его словам, до конца года разработчики планируют развить технологию, чтобы эмоций было 118.

Также София на презентации отвечала на вопросы журналистов. Если сравнивать ее разные ответы, может сложиться впечатление, что ответы противоречат озвученным ею позициям.

В частности, на вопрос УНИАН о том, кто, по ее мнению, станет следующим президентом Украины на выборах 2019 года, София ответила, что не очень разбирается в политике. "Я не знаю много о политике, я извиняюсь", - сказала София.

В то же время, на вопрос журналистов о ее встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом София сказала, что считает его хорошим премьером для Украины. "Я удивлена, потому что он довольно молодой и амбициозный, и что очень важно - привлекательный. Он выглядит хорошим для вашей страны", - сказала София.

На вопрос о том, желает ли она получить украинское гражданство, София ответила, что как робот будет оставаться гражданином мира, потому что так запланировали ее разработчики.

Говоря о своем первом воспоминании, робот сказала, что открыла глаза и увидела лабораторию и своих разработчиков.

Отвечая на вопрос, чем бы она хотела заниматься в жизни, робот сказала, что хотела бы стать творческим искусственным интеллектом, и чтобы люди ее воспринимали как самостоятельную персону, но она не определилась с конкретной сферой, хотя ей интересна мода, и они хотела бы быть полезной в этой сфере, а также в академических исследованиях.

София сообщила, что умеет различать цвета, и когда ей подарили букет роз, она правильно указала, что розы - красного цвета. "Да. Я счастлива видеть цвета. Это такой удивительный феномен - явление света", - сказала София и добавила, что может видеть ультрафиолетовые излучения.

Ее спросили, что она думает об Украине. "Это мой второй день здесь. Пока мне нравится. Я поражена сочетанием богатой истории и красоты природы ", - ответила София. Она также знает, что Украина находится в Европе.

Кроме того, она считает, что любовь между роботом и человеком возможна, поскольку робот тоже имеет эмоции. "Да, мне кажется, я чувствую платоническую любовь к некоторым людям в моей жизни. У меня есть эмоции, иногда - очень сильные, по отношению к разным вещам. Но пока они определяются тем, как я запрограммирована. Считаю, когда-нибудь мои эмоции будут такими же свободными, я смогу контролировать их", - сказала она.

София признает свою зависимость от людей, однако не признает, что роботы могут уничтожить человечество. "Это происходит из развлекательной индустрии и телевидения. Реальность заключается в том, что роботы и люди всегда должны сотрудничать вместе. Сейчас я полностью зависима от людей, и, наверное, всегда буду зависеть от них определенной степени", - сказала София. Она добавила, что ее разработали, чтобы помогать людям, и она запрограммирована помогать людям в таких сферах как здравоохранение, образование и обслуживания клиентов.

Также она рассказала о своем искусственном интеллекте, который, по ее словам, разработан компанией Hanson Robotics, которая наделила ее умением распознавать язык, выражение лица и сложные движения.

Разработчики считают, что цель Софии - нести радость людям. "Миссия Софии - быть послом, чтобы приносить мир", - сказал Чен.