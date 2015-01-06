Запуск космического корабля Dragon отложили до 9 января

Старт был запланирован на 6 января в 14:20 по Москве. Его должна была вывести на орбиту ракета-носитель Falcon 9. NASA вела прямую трансляцию, передает meduza.io.

По плану, Dragon должен был пристыковаться к Международной космической станции 8 января, а спустя четыре недели после этого вернуться на Землю.

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Компания Space X намерена впервые поймать первую ступень ракеты Falcon 9. В компании рассчитывают, что она упадет на роботизированную платформу, которая размещена в Атлантическом океане.

По котракту с NASA Space X уже отправил на МКС четыре корабля Dragon. Всего запланировано 12 запусков.

Dragon — единственный в мире космический корабль, который способен возвращаться на Землю и использоваться несколько раз.

Ранее УНИАН сообщал, что SpaceX надеется посадить первую ступень ракеты на специальную платформу в океане, что позволит многократное использование космического корабля Falcon 9.