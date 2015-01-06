Частная американская компания изобрела новую космическую технологию

11:20, 06 января 2015
Наука и IT
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SpaceX надеется посадить первую ступень ракеты на специальную платформу в океане, что позволит многократное использование космического корабля Falcon 9.

SpaceX хоче запустити ще один корабель до МКС / NASA

Частная американская компания SpaceX готовится запустить сегодня к Международной космической станции еще один корабль, который должен доставить на МКС более двух тонн груза, сообщает Радио Свобода.

SpaceX также надеется посадить первую ступень ракеты на специальную платформу в океане, что позволит многократное использование космического корабля Falcon 9.

Читайте такжеАстронавты МКС напечатали гаечный ключ с помощью 3D-принтераДо сих пор первое звено просто падало в океан. Для того, чтобы «поймать» его во время падения с высоты около 240 километров, платформа будет располагаться на расстоянии около 320 километров от побережья Флориды.

Миллиардер Элон Маск, возглавляющий компанию SpaceX, сказал, что не уверен, будет ли эта попытка удачной.

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