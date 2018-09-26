Ученые узнали скорость, с которой черная дыра «пожирает» материю

Чем больше черная дыра поглощает, тем более массивной и медленной она становится.

Черная дыра затягивает объекты со скоростью, которая составляет треть от скорости света. Это удалось установить исследователям из Лестерского университета, которые наблюдали за тем, как сокрушительная космическая сила поглотила объект с массой, подобной Земле.

«Мы наблюдали за всем процессом, и мы думаем, что могли довольно точно определить количество материи, попавшей в черную дыру», - цитирует Newsweek профессора Лестерского университета Кена Паундса, который выступил в роли автора нового исследования.

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«Что-то с массой Земли было поглощено примерно за день», - добавил он.

Паундс практикует рентгеновскую астрономию, которая предполагает выявление и наблюдение за космическими объектами с помощью рентгеновского излучения. Используя орбитальную обсерваторию XMM-Newton, который принадлежит Европейскому космическому агентству, его команда сосредоточила внимание на супермасивной черной дыре, масса которой превышает солнечную в 40 миллионов раз. Почти каждая галактика имеет такую черную дыру в своем центре, и наш Млечный путь – не исключение. Но та, за которой астрономы вели наблюдения, размещена посреди галактики PG211+143. Она расположена за миллиард световых лет от Земли.

Обычно, когда газ попадает в черную дыру, он кружит вокруг нее и постепенно поглощается. При этом, он нагревается и ускоряется, а значит излучает больше света. Именно так ученые смогли заметить сокращение массы.

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«Когда материя приближается к черной дыре, она нагревается до температур, при которых свет от этой материи состоит из рентгеновских лучей», - пояснил Паунс, добавив, что материя, за которой наблюдала его команда, была чрезвычайно горячей.

«Температура была примерно 10-20 миллионов градусов. Излучение было рентгеновским, именно поэтому мы смогли наблюдать за ним с помощью рентгеновской обсерватории», - добавил ученый.

Открытие может означать, что процесс хаотичного «сращивания», во время которого происходит прямое вхождение материи, происходит так же и в случае других супермасивних черных дыр. А значит со временем вращение таких черных дыр замедляется, позволяя им поглощать материю и увеличиваться даже быстрее. Черные дыры ранней вселенной наращивали массу очень быстро. Поэтому открытие может объяснить, почему именно им удалось это сделать.