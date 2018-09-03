Презентация Apple 2018: что известно о новом iPhone и других гаджетах

В этом году компания Apple представит новые модели iPhone, iPad, Apple Watch, а также обновленные MacBook и наушники AirPods.

В Калифорнии в здании Steve Jobs Theater 12 сентября пройдет традиционная презентация новинок от компании Apple - одного из лидеров на рынке инновационных современных электронных устройств.

Ежегодно в начале сентября Apple представляет новые модели своих устройств и обновления к предыдущим, демонстрирует новые улучшенные характеристики, функционал, и обновленный дизайн.

В этом году компания Apple представит новые модели iPhone, iPad, Apple Watch, а также обновленные MacBook и наушники AirPods.

Презентация начнется 12 сентября в 10:00 по местному времени, в Киеве уже будет 20:00.

Новые iPhone

В частности, Apple намерена представить три новых модели смартфонов. Как пишет НВ , при их помощи «яблочная» корпорация намеревается выстроить новую продуктовую линейку.

Ее основой станет iPhone X с 5,8-дюймовым OLED-экраном. Самый нашумевший смартфон недавнего времени получит обновленное железо, но больше не будет флагманом.

Им станет новый iPhone, название которого пока неизвестно, по некоторым данным, это будет iPhone XS. Он получит 6,5-дюймовый OLED-экран. И впервые в истории Apple этот смартфон получит поддержку двух сим-карт. Правда, эта версия будет доступна для продаж лишь в некоторых странах мира.

Но изюминкой новой линейки по прогнозам аналитиков станет третья, самая дешевая модель, которая будет похожа на iPhone X, но будет оснащаться 6,1-дюймовым LCD-экраном. И у нее также будет версия с двумя сим-картами для некоторых стран.

Читайте такжеВ новом цвете: в сеть "слили" фото нового iPhone

Все три новинки будут наследовать нынешний iPhone X в его основных “фишках”. Все они получат “монобровь”, управление жестами по экрану и систему распознавания лица Face ID.

Предполагается, что в 6,5-дюймовой флагманской модели также появится возможность размещения на экране двух приложений одновременно. Или же просто будет расширенно отображение информации в таких приложениях как почта и календарь.

По прогнозам экспертов 6,1-дюймовый iPhone будет самым доступным по цене и самым цветастым.

Среди возможных цветов называют серый, белый, красный, синий и оранжевый. Кроме того, у новинки рамка на торцах устройства будет сделана из неокрашенного алюминия, а не из нержавеющей стали в цвет корпуса, как у iPhone X.

И, судя по всему, это будет самый массовый iPhone следующего года, призванный заменить бестселлеры последних лет - iPhone 5s и его наследника iPhone SE.

Эксперты предполагают, что новый X и 6,5-дюймовый флагман получат ценники от $1000. А стоимость третьей модели может быть ощутимо ниже - вплоть до $600. Хотя как раз цена новинок пока остается наибольшей загадкой.

Видео: ConceptsiPhone

Как отмечает Главред , работать смартфоны с дисплеем в 5,8 и 6,5 дюймов будут на процессоре Apple A12 – первом мобильном процессоре компании, который изготавливается по 7-нм техпроцессу. Также они получат 4 Гб оперативной памяти.

Отличительной чертой гаджета должна стать улучшенная камера iPhone XS. Предполагалось даже, что она будет тройной, однако это новшество Apple решила отложить на 2019 год.

Читайте такжеАналитики рассказали, сколько будут стоить новые iPhone

Ожидается, что благодаря большому экрану в горизонтальной ориентации большой iPhone XS будет отображать приложения, как iPad.

Также источники утверждали, что будущие iPhone получат разъем USB-C вместо привычного для Apple интерфейса Lightning. Обновление, как уверяет источник, касается iPhone и iPad следующего поколения, и, скорее всего, у Apple появится серия iPhone 2019 с поддержкой USB Type-C.

Старт продаж iPhone XS намечен на 14 сентября: именно в этот день откроются предзаказы на гаджеты. В продажу смартфоны поступят 21 сентября.

Планшеты iPad Pro и ноутбуки MacBook Pro

Помимо смартфонов, ожидается презентация двух iPad Pro с экранами 11 и 12,9 дюймов. Основные характеристики новинок Apple - отсутствие кнопки Home, распознавание лиц, минимальные рамки.

Также Apple может показать обновленные MacBook Pro с диагональю экрана 12 дюймов, пишет РБК-Украина . Предположительно, MacBook Pro оснастят процессором нового поколения и усовершенствованной клавиатурой с "быстрыми" клавишами. Более мощным процессором обзаведется и очередная модель моноблока iMac.

Умные часы Apple Watch

Новый дизайн получат умные часы Apple Watch. Диагональ дисплея смарт-часов увеличится, за счет чего изменится и внешний вид гаджета. Apple Watch Series 4 будут оснащены экранами размером 39,9 мм и 45,2 мм. Рамки устройств станут минимальными.

Наушники AirPods и зарядная станция AirPower

Наушники AirPods получат новую функцию: их оснастят поддержкой команды Siri, а также возможностью беспроводной зарядки от станции AirPower.

Саму зарядную станцию также должны представить осенью. AirPower была презентована еще в прошлом году, однако так и не вышла в продажу из-за проблем в работе. Обновленная версия обеспечит быструю и одновременную зарядку всех гаджетов Apple.