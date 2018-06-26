СМИ узнали, какие наушники Apple готовится предложить своим пользователям

Помимо усовершенствованных беспроводных AirPods компания решила выпустить и накладные наушники.

Компания Apple работает над обновлением беспроводных наушников AirPods. Они будут оснащены лучшей шумоизоляцией и покажут лучшее качество звука при воспроизведении музыки.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, среди обновленных характеристик AirPods, которые увидят свет в 2019 году, - возможность работать на большем удалении от смартфона. Они будут защищены от дождя и пота. В компании Apple также обсуждается предложение оснастить новые AirPods биометрическими датчиками, которые, например, будут отслеживать сердечный ритм.

Из-за улучшенных характеристик AirPods станут дороже. В настоящее время беспроводные наушники стоят $159 в США.

Помимо этого, рассказали источники, Apple запускает совершенно новую для себя линейку продуктов - накладные наушники, которые должны составить конкуренцию продуктам Bose Corp. и Sennheiser. Их должны были презентовать еще в 2018 году, однако из-за проблем с разработкой выпуск перенесли на начало 2019-го.

Как сообщал УНИАН, ранее Apple представила новую iOS.