Apple назвала дату презентации новых iPhone

Мероприятие, как и прогнозировали, состоится 12 сентября.

Компания Apple официально подтвердила дату своей ежегодной презентации новых продуктов, в том числе и обновленных iPhone.

Событие состоится 12 сентября, сообщается на сайте компании. Мероприятие начнется в 10 утра по местному времени (20.00 по киевскому).

Презентация пройдет в аудитории Steve Jobs Theater.

На приглашении изображен бронзовый круг на черном фоне, что может быть намеком на новый цвет "яблочных" продуктов.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ рассекретили характеристики трех новых iPhone.