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Apple назвала дату презентации новых iPhone

12:48, 31 августа 2018
Наука и IT
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Apple назвала дату презентации новых iPhone / скриншот

Событие состоится 12 сентября, сообщается на сайте компании. Мероприятие начнется в 10 утра по местному времени (20.00 по киевскому).

Презентация пройдет в аудитории Steve Jobs Theater.

На приглашении изображен бронзовый круг на черном фоне, что может быть намеком на новый цвет "яблочных" продуктов.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ рассекретили характеристики трех новых iPhone.

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Теги: #iPhone#презентация Apple