цей матеріал доступний українською

СМИ узнали о характеристиках трех новых iPhone

15:02, 28 августа 2018
Наука и IT
826 0
Иллюстрация / REUTERS

Американская компания Apple в сентябре представит три новые модели iPhone, которые внешне будут похожими на iPhone X. По данным СМИ, новые модели iPhone будут отличаться размерами, ценами и некоторыми функциями.

Как сообщает Bloomberg, одна из моделей будет иметь самый большой среди всех выпущенных Apple смартфонов размер: диагональ дисплея составит 6,5 дюймов. Кроме того, у нее будет стеклянная задняя панель с двумя камерами и металлическая рамка из нержавеющей стали.

Читайте такжеApple решила проблему с новым MacBook Pro, который приходилось охлаждать в морозильнике

Второй смартфон оснастят 5,8-дюймовым OLED-экраном, третий получит более крупный 6,1-дюймовый дисплей. Последняя модель будет представлена в нескольких цветах, а также будет иметь алюминиевые рамки. Этот iPhone также оснастят более дешевым дисплеем.

Bloomberg  уточняет, что все три модели будут оснащены системой управления на основе жестов, а также системой разблокировки Face ID, которая распознает лицо владельца.

Как сообщал УНИАН, аналитики рассказали, сколько будут стоить новые iPhone.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #iPhone#Apple iPhone#новинка Apple#компания Apple