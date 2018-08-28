СМИ узнали о характеристиках трех новых iPhone

Диагональ дисплея флагманского iPhone составит 6,5 дюймов.

Американская компания Apple в сентябре представит три новые модели iPhone, которые внешне будут похожими на iPhone X. По данным СМИ, новые модели iPhone будут отличаться размерами, ценами и некоторыми функциями.

Как сообщает Bloomberg, одна из моделей будет иметь самый большой среди всех выпущенных Apple смартфонов размер: диагональ дисплея составит 6,5 дюймов. Кроме того, у нее будет стеклянная задняя панель с двумя камерами и металлическая рамка из нержавеющей стали.

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Второй смартфон оснастят 5,8-дюймовым OLED-экраном, третий получит более крупный 6,1-дюймовый дисплей. Последняя модель будет представлена в нескольких цветах, а также будет иметь алюминиевые рамки. Этот iPhone также оснастят более дешевым дисплеем.

Bloomberg уточняет, что все три модели будут оснащены системой управления на основе жестов, а также системой разблокировки Face ID, которая распознает лицо владельца.

Как сообщал УНИАН, аналитики рассказали, сколько будут стоить новые iPhone.