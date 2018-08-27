Российские хакеры атаковали Вселенского патриарха Варфоломея - СМИ

Учетные записи помощников Вселенского патриарха Варфоломея, которые занимались вопросом предоставления томоса об автокефалии для Украины, подверглись попыткам взлома.

Российские хакеры многие годы пытались заполучить доступ к электронным письмам высокопоставленных руководителей православных церквей в мире, в том числе Вселенского патриарха Варфоломея.

Об этом пишет Associated Press.

Атаки осуществляла хакерская группировка Fancy Bear, связанная со спецслужбами России.

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Сам Варфоломей не использует электронную почту, однако ею активно пользуются его помощники, учетные записи которых подверглись попыткам взлома. Все они занимались вопросом предоставления томоса об автокефалии для Украины.

Associated Press ссылается на почти 5 тысяч адресов электронной почты, которые в качестве доказательства были представлены компанией Secureworks. Они свидетельствуют об атаках, осуществлявшихся в течение 2015-2016 годов.

По данным агентства, попытки скомпрометировать Вселенский патриархат не прекращаются по сей день.

Как отмечает AP, нацеленность на высокопоставленных религиозных деятелей демонстрирует широкую сеть, которую создали хакеры.

Ранее УНИАН сообщал, что российские хакеры в 2017 году провели масштабную кампанию по взлому сетей электроэнергетических компаний США, при этом они могли вызывать отключения электроэнергии.