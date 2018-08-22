У ленивых видов больше шансов на выживание

Ученые уверяют, что наиболее энергичные существа на планете вымрут быстрее.

Это идеальное оправдание для тех, кого постоянно упрекают в излишней медлительности. Ничего страшного, что работа накапливается. Быть ленивым - это выигрышная стратегия с точки зрения эволюции, которая откладывает вымирания вида на потом.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что это, по крайней мере, одна из интерпретаций выводов недавнего исследования, посвященного изучению около 300 видов моллюсков, живших и вымерших в Атлантическом океане в течение последних 5 миллионов лет. Ученые установили, что высокий темп метаболизма стал определяющим фактором в исчезновении вида.

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Морские улитки, слизняки, моллюски и гребешки, которые сжигали больше энергии в своей повседневной жизни, чаще вымирали, чем их менее энергичные родственники. Особенно, если они жили в небольших океанических уголках. Хотя причины вымирания сложные и могут быть достаточно разнообразными, исследование выявило новую связь между уровнем потребления энергии у животных для поддержки функциональности тканей их тел с продолжительностью периода, в течение которого их виды вообще существовали на Земле.

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«Чем ниже уровень метаболизма, тем более вероятно, что ваш вид выживет», - сказал профессор экологии и эволюционной биологии Брюс Либерман, который провел исследование для Университета Канзаса.

«Наверное, вместо «Выживает сильнейший» лучшей метафорой для истории жизни было бы «Выживает самый ленивый». Ну, или хотя бы самый вялый», - добавил он.