Business Insider: Ученый объяснил, как человечеству общаться с внеземным разумом

Но для начала нужно заметить этот разум, который совершенно не похож на человеческий.

Говоря об общении людей с пришельцами, прежде всего нужно определить, что подразумевается под словом «пришельцы». Наш вид имеет опыт контакта только с одним видом интеллекта – это человеческий интеллект. Поэтому вопрос еще и в том, что означает «разговаривать с другим разумом»?

Об этом, как сообщает Business Insider, сказал известный британский физик и математик, разработчик языка программирования Wolfram Стивен Вольфрам.

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По его мнению, чтобы назвать что-то «умным», справедливо было бы допустить, что оно с точки зрения вычисления должно быть чем-то столь же сложным, как мозг. Как следует из ряда базовых научных исследований, которые, по словам Вольфрама, он сам и провел, существует такая вещь, как «принцип вычислительного равенства», который строго предполагает, что где-то во вселенной, в природе, есть тысячи вещей, которые имеют такую же вычислительную сложность, как и человеческий мозг.

«Это и закономерности в потоках пара в атмосфере Земли, и магнитосфера пульсара и тому подобное. Все это вещи, которые с точки зрения исчисления такие же сложные, как и человеческий мозг. Проблема в том, что они не кажутся нам разумными, потому что они не вписываются в человеческий тип задач и целей, которые мы демонстрируем как пример человеческого интеллекта. Однако, у нас есть первый, хоть и прирученный, пример чужого ума – это искусственный интеллект. Поэтому мы должны задать себе вопрос: как мы можем общаться с ИИ?», - замечает ученый.

Он указывает на то, что для поддержания диалога с машинным разумом человечество разрабатывает сложные вычислительные языки, которые специальным образом настраиваются. По его мнению, такие математические языки – это отличный способ объяснить мышление как для человеческого интеллекта, так и для «чужого».

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«Когда же речь идет о поддержке связи с внеземным разумом, главной проблемой является то, что люди часто говорят: «Что же, внеземной разум чрезвычайно редкий. В конце концов, мы до сих пор не видели ни одного». Я думаю, что это окажется неправдой. Думаю, нам придется осознать, что внеземной интеллект вокруг нас. Когда мы будем смотреть на все те странные сигналы от магнитосферы пульсара, мы скажем: «Что же, это на самом деле пример разума. Хотя это не тот интеллект, к которому мы привыкли как люди»», - отмечает Вольфрам.

По его мнению, человечество это поймет, когда начнет активно использовать ИИ. Постоянный контакт с интеллектом, природа которого не похожа на человеческий, даст ощущение того, что вокруг много примеров того, что можно назвать «разумом». Но это «разум» не человеческого типа.