Google не продлит контракт с Пентагоном по улучшению беспилотников - СМИ

Интернет-корпорация будет выполнять условия действующего контракта по проекту до его истечения в марте 2019 года, но продлевать его не будет.

Американская корпорация Google не планирует продлевать контракт с Минобороны США в рамках программы Maven («Специалист»), которая предусматривает внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в военной области.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник. Проект «Специалист» был запущен Министерством обороны США весной прошлого года. Его цель - использование ИИ и навыков машинного обучения для обработки большого количества визуальной информации, поступающей с беспилотных летательных аппаратов министерства, действующих в самых разных концах мира.

По данным источника телеканала, глава одного из подразделений Google Дайен Грин сообщила, что интернет-корпорация будет выполнять условия действующего контракта по проекту до его истечения в марте 2019 года, но продлевать его не будет. Официальный представитель корпорации пока не прокомментировал эту информацию.

Ранее более 3 тыс. работников Google подписали открытое письмо, в котором призвали руководство корпорации отказаться от сотрудничества с Министерством обороны США. Они заявили, что «Google не должна заниматься военным бизнесом».