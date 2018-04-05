Сотрудники потребовали у Google отказаться от сотрудничества с Пентагоном

Более 3 тысяч сотрудников считают, что вовлеченность Google в подобные проекты может негативно сказаться на репутации компании.

Более 3 тысяч сотрудников Google подписали открытое письмо к руководству корпорации, требуя отказаться от участия в программе Пентагона по разработке искусственного интеллекта для боевых беспилотников.

Как передает Русская служба Би-би-си, программа Project Maven, выйти из которой требуют сотрудники, предполагает разработку алгоритмов анализа изображений, полученных с дронов, для повышения точности их ударов.

В письме подчеркивается, что вовлеченность Google в подобные проекты может негативно сказаться на репутации компании.

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"Мы считаем, что Google не следует заниматься бизнесом, связанным с войной. Поэтому мы просим компанию закрыть Project Maven", - говорится в письме, адресованном главе корпорации Сундару Пичаи.

Кроме того, подписавшиеся требуют отрегулировать деятельность Google таким образом, чтобы ни она, ни ее подрядчики не могли участвовать в проектах по созданию боевых технологий в будущем.

По информации New York Times, в письме, которое подписали 3100 сотрудников Google, включая топ-менеджеров, говорится, что они уже выразили свою обеспокоенность высшему руководству компании. Всего в Google работает более 88 тысяч сотрудников по всему миру.

В ответ на высказанные опасения руководитель направления облачных сервисов Google Диана Грин заверила сотрудников, что разрабатываемая технология не будет применяться в вооружениях или использоваться для управления дронами.

О том, что Google позволяет Пентагону использовать некоторые из своих технологий распознавания изображений в рамках военного проекта, первым сообщил в марте сайт Gizmodo. Позже сама корпорация подтвердила это.

"Maven является широко известным проектом министерства обороны, и Google работает над одной из его частей - предназначенной для ненасильственных целей и использующей программное обеспечение для распознавания объектов, доступное любому пользователю Google Cloud", - сказал Би-би-си представитель компании.

Как сообщал УНИАН, армия США в 2020 году намерена начать испытания роботизированных боевых машин.