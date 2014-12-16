Apple закрыла доступ к российскому онлайн-магазину из-за падения курса рубля

Об этом сообщил представитель компании, передает Lenta.ru.

«В связи с чрезвычайно резким колебанием курса рубля наш российский онлайн-магазин в настоящий момент закрыт для пересмотра цен. Мы приносим извинения покупателям за возможные неудобства», — объяснил представитель Apple причины закрытия онлайн-магазина.

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Ранее Apple закрыла доступ к российскому онлайн-магазину. Это закрытие имеет локальный характер, так как интернет-магазины американской компании доступны в европейских странах, США и Китае.

Последний раз компания закрывала российский онлайн-магазин в конце ноября перед повышением цен на технику Apple примерно на 25 процентов.