Apple закрыла доступ к российскому онлайн-магазину

Ранее партнеры Apple сообщили «Ленте.ру», что ожидают повышения цен на продукцию американской компании в связи с изменением курса рубля.

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Из-за роста курса доллара стоимость iPhone 6 и 6 Plus в России стала ниже европейской (от 40 тысяч рублей или от 440 евро по текущему курсу, а в ЕС iPhone стоит от 700 евро) и американской. Такая ситуация сделала продажу iPhone в России выгодной для покупателей, но малоприбыльной для Apple. При этом, согласно пользовательскому соглашению, в случае повышения цен в интернет-магазине Apple все уже сделанные заказы выполняются по старой стоимости.

Последний раз компания закрывала российский онлайн-магазин перед повышением цен на технику Apple примерно на 25 процентов.