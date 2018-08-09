Крупнейший звездопад 2018 года: украинцы смогут наблюдать поток Персеид с 11 по 13 августа

Пик звездопада в 2018 году ожидается в ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа, наиболее интенсивный поток пройдет 13 августа после полуночи.

Самый масштабный звездопад года жителям Украины будет видно во всей его красе. Персеиды - метеорный поток, который идет со стороны созвездия Персея и буквально представляет собой "дождь из звезд" - метеоров, которые проносятся по небу со скоростью до 59 км/сек.

Как пишет Обозреватель, пик звездопада в 2018 году ожидается в ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа, наиболее интенсивный поток пройдет 13 августа после полуночи. Согласно предварительным оценкам ученых, плотность его будет умеренной: 60-70 метеоров в час.

Несмотря на внушительные цифры, поток действительно будет умеренным, ведь, например, в 2016 году эксперты зафиксировали показатели в диапазоне 150 - 200 метеоров в час. Рекорд по плотности был зафиксирован в 1993 году, тогда показатель остановился на отметке в 500 метеоров в час.

Читайте такжеСегодня ночью украинцы смогут увидеть первый весенний звездопад

Чтобы наблюдать звездопад, следует выбрать темное и безоблачное место. В небе можно будет увидеть яркие полосы и шары. Важно наблюдать часть неба, со стороны созвездия Персея, которое находится в северной части. Как вариант, можно воспользоваться простым приложением для изучения звездного неба, который поможет сориентироваться на месте и даст полезные советы.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года земляне могли наблюдать за самым ярким звездопадом года: в небе пролетали более ста метеоров в час.