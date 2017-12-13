Звездопад Геминиды: сегодня земляне увидят в небе более ста метеоров в час (видео)

Астрономы готовятся к зрелищному метеоритному дождю "поток Геминиды". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сегодняшний метеоритный дождь - один из тройки крупнейших этого года. Каждый час в небе будет пролетать более сотни метеоров. И это явление можно увидеть в любой точке земного шара.

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Как сообщал УНИАН, пик наибольшей активности метеорного потока Геминиды в 2017 году приходится на 13-14 декабря со скоростью около 1 минуты. Геминиды можно будет увидеть по ночам до и после пика 14 декабря, хотя они будут появляться реже.