Gazeta Wyborcza: «сильный» искусственный интеллект или шансы Skynet в уничтожении человечества

Эксперты говорят, что современные умные машины в сравнении с фантастическими – лишь глупые жестянки.

Как только кто-то говорит об искусственном интеллекте, появляется возбуждение и интерес. Среди экспертов, однако, тон значительно спокойнее. Смогут ли машины когда-нибудь достичь самосознания, остается загадкой. Однако уже сейчас на них можно построить новую экономику, - пишет Gazeta Wyborcza.

В кабинете одного из домов на тихой улице в берлинском районе Темпельхоф за столом работает 31-летний Фабиан Вестергайде. Он инвестирует в рискованное дело, а именно в разработку искусственного интеллекта.

Мужчину захватывает так называемая «технологическая сингулярность», сочетание одной вещи с другой, духа и материи, сознания с жестким диском, научной фантастики, в которой интеллект машины берет верх над человеческим, с решением всех проблем человечества.

«У меня в портфолио есть стартап, который строит что-то вроде Skynet», - признался немецкий инвестор изданию Gazeta Wyborcza.

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Skynet – это цифровой суперинтеллект, против которого человечество ведет войну в культовом фильме «Терминатор». Вестерхайде начинал с электронной торговли и услуг доставки. Но сейчас его фонд под названием Asgard инвестирует исключительно в компании, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта. Раз в год он принимает участие в конференции под названием «Восстание ИИ», на которой встречается с учеными и бизнесменами со всего мира, целью которых стало вместе выяснить, каким будет искусственный интеллект в будущем. Одни говорят о новых видах оптических волокон, другие – ою «Индустрии 4.0», но все гадают над так называемым «сильным» искусственным интеллектом.

В отличие от «слабого», который едва способна играть в шахматы, он является чем-то вроде того, что все хорошо видели в голливудских фильмах: C-3PO из "Звездных войн", Skynet из «Терминатора» или репликанты из фильма «Бегущий по лезвию». Это машина, которая сама способна учиться. Не случайно, что андроиды и репликанты снова появились на широком экране.

VIP-ы Кремниевой долины, такие как Илон Маск и Рэй Курцвайль, представляют себе ситуацию так: вычислительная мощность машин постоянно растет, потому что как минимум раз в два года мощность процессора удваивается. В свою очередь, быстрые и лучшие компьютеры становятся основой для развития новых технологий. Прогресс похож на цепную реакцию: роботехника, медицына, сети, сырьевая экономика, биотехнологии. Безумие.

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«Технологические изменения происходят так быстро, что они непременно изменят человеческую жизнь», - пишет Рэй Курцвайль в своей книге «Приближение сингулярности». Именно главный стратег Google впервые употребил термин «технологическая сингулярность» более 10 лет назад.

«Технологическая сингулярность приближается к нам, как цунами. А мы будем решать, покорить эту волну, или остаться на пляже», - говорит Вестергайде.

В свою очередь, председатель Немецкого центра исследований искусственного интеллекта 65-летний профессор Вальфганг Вальштер, который принадлежит к старой немецкой технологической школе, предупреждает, что не стоит доверять всем громким разговорам о революции, которые могут распространять шарлатаны. По его мнению, человечество сейчас на половине пути.

Семь лет назад Вальштер на конференции в Ганновере употребил термин «Индустрия 4.0», имея в виду автоматизированное производство.

«Мы построили все умные функции, которые обещали. Вот почему мы смогли избежать упадка, который охватил США, где из-за несоблюдения обязательств были ликвидированы целые лаборатории», - похвастался немецкий ученый.

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Вальштер признается, что недооценил возможности института, который сам возглавляет.

«Если вы сейчас посмотрите на передовые фабрики по всему миру, то все они используют роботов, которые работают на разумном программном обеспечении из Германии. Сейчас мы используем новые алгоритмы, которые обеспечат успех последующих поколений немецких экспортных хитов», - сказал он.

С другим ученым из Немецкого центра исследований искусственного интеллекта Кристианом Мюллером журналисты издания встретились в кафе через несколько дней. В Центре он отвечает за разработку беспилотного транспорта. Ученый выглядит уставшим, потому что только что вернулся с конференции по искусственному интеллекту в Китае. О чем там говорили? О том, как не позволить машинам научиться тому, чему не нужно. Кроме того, ученые пытались вместе разработать нормы ISO для умных машин.

«Вы читали Айзека Азимова? Он сформулировал три закона для роботов. Самый важный из них звучит так: робот не может навредить человеку или своим бездействием допустить, чтобы человек пострадал», - напоминает Мюллер, который в сфере искусственного интеллекта работает уже два года.

«На протяжении нескольких лет мы натыкались на различные идеи, связанные с суперумом. Во время докладов люди часто спрашивают об этом, но наша работа не имеет почти ничего общего. Я уже перестал угадывать будущее. Однако могу представить, какое разочарование наступит, когда искусственный интеллект окажется не таким, как все думают», - добавляет немецкий ученый.

Во Франкфурте один из главных разработчиков умных машин в Германии Крис Боос напомнил о научной фантастике и том, как технологии будущего описаны там.

«По сравнению с тем, что в книжках, современные машины – это невероятно глупые жестянки. Но несмотря на это, с помощью наших современных технологий можно построить целую экономику. Искусственный интеллект дает нам возможность репликации опыта, с помощью которого можно решать проблемы. Это означает, что линейность действия преодолено. Искусственный интеллект, например, может взять на себя полностью промышленное производство. Все будет состоять только с поставки сырья и машин, которые его обрабатывают», - пояснил он.

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В 2017 году мир был шокирован, когда искусственный интеллект Google под названием AlphaGo победил человеческого чемпиона мира в игре Go. Умная машина Hiro, разработанная Боосом, не играет в настольные игры. Но в компьютерной игре «Цивилизация» ей нет равных уже 18 месяцев. Почти 10 лет немецкому разработчику предлагают продать его алгоритм. Но он отказывается, потому что имеет на Hiro большие планы.

«Экспоненциальная экономики из Кремниевой долины может и удивила старую промышленность. Но тот, у кого есть искусственный интеллект, может чрезвычайно повысить эффективность», - пояснил Боос.

Вместе с металлургической фирмой Klöckner & Co и с помощью Hiro Боос создал платформу, на которой продает услуги разумной машины.

«Если средняя фирма хочет выжить, ей нужно конкурировать с крупными игроками. Поэтому ей будет нужен искусственный интеллект», - сказал немецкий разработчик.

Когда в офисе компании Micropsi Industries, которая производит промышленных роботов, кто-то произносит слова «научная фантастика», все возвращаются на креслах и кричат: «Прочитай «Нейроманта» Уильяма Гибсона!». Здесь книжку за 1984 год считают хорошим учебником.

«Но это на самом деле лишь взгляды на потом. Сейчас мы имеем дело с головоломкой. И эта головоломка одновременно и бизнес, и путь», - говорит глава компании Ронни Вайне.