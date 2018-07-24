Полетать как птица: изобретатели представили летающую доску, которая разгоняется до 150 км/ч (видео)
13:50, 24 июля 2018Наука и IT
120 0
Французская компания Zapata Racing испытала полностью автономную версию летающей доски.
Изобретатели представили летающую доску, которая разгоняется до 150 км/ч
При этом никаких крыльев - только специальная подставка, на которой закреплены четыре реактивные двигатели. Каждый реактив мощностью в 250 лошадиных сил.
Крепится Flyboard Air к ногам человека и может подниматься на головокружительную высоту до 3 километров.
Читайте такжеКапсулу Hyperloop разогнали до рекордных 466 км/ч
Flyboard Air может развить скорость полета около 150 километров в час.
Запаса топлива хватает на 10 минут непрерывного полета.
Управляется летающая доска с помощью пульта в руке пилота и наклонами ног.
Комплект устройства стоит около 5 тысяч долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter