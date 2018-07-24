Полетать как птица: изобретатели представили летающую доску, которая разгоняется до 150 км/ч (видео)

Французская компания Zapata Racing испытала полностью автономную версию летающей доски.

При этом никаких крыльев - только специальная подставка, на которой закреплены четыре реактивные двигатели. Каждый реактив мощностью в 250 лошадиных сил.

Крепится Flyboard Air к ногам человека и может подниматься на головокружительную высоту до 3 километров.

Читайте такжеКапсулу Hyperloop разогнали до рекордных 466 км/ч

Flyboard Air может развить скорость полета около 150 километров в час.

Запаса топлива хватает на 10 минут непрерывного полета.

Управляется летающая доска с помощью пульта в руке пилота и наклонами ног.

Комплект устройства стоит около 5 тысяч долларов.