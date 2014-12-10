В США начал разрушаться главный космодром из-за глобального потепления

К таким выводам пришли ученые, отслеживающие состояние космодрома с 2009 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Инициатором проекта выступило НАСА, потребовавшее у геологов из Университета Флориды выяснить, что происходит на десятикилометровой пляжной полосе между стартовыми площадками 39А и 39B (откуда запускали «Шаттлы» и «Аполлоны»).

Ученые обнаружили, что косу размывает из-за повышения уровня моря и нарастания энергии волн — эти процессы связаны с глобальным потеплением. Кроме того, мыс сильно пострадал от череды ураганов, обрушившихся на Флориду за последние десять лет.

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Инфраструктура НАСА уже под угрозой: если не принять срочные меры, вода может залить и дорогу, идущую параллельно железнодорожным путям, а под ней проведены линии электропитания и трубы, по которым перекачивают сжиженный газ.

НАСА уже соорудило искусственные дюны на смену размытым. Однако если рост уровня моря продолжится в том же темпе, агентство собирается реализовать стратегию «управляемого отступления»: перемещать подъездные пути, служебные сооружения и даже стартовые комплексы.