Космический корабль Orion завершил тестовый полет, приводнившись в Тихом океане (фото, видео)

Многоразовый космический корабль Orion 5 декабря 2014 года приводнился в Тихом океане. Об этом в Twitter сообщает NASA, передает Lenta.ru.

Примерно через час после приводнения специалисты NASA и американские военные приступят к транспортировке капсулы Orion на десантный корабль ВМС США. Согласно планам агентства, в Космический центр Кеннеди на мысе Канаверал аппарат должен прибыть до 25 декабря 2014 года.

“Today was a great day for America"- #Orion Flight Dir Mike Sarafin At 1:30pm ET: NASA TV airs post-mission updates pic.twitter.com/63OfBh9Aef — NASA (@NASA) December 5, 2014

Общее время путешествия Orion составило примерно 4,5 часа. В этот период корабль совершил один оборот вокруг Земли на низкой орбите и еще один — на высокой, поднявшись примерно в 15 раз выше орбиты Международной космической станции.

Читайте такжеСША сделали первый шаг к полету на Марс: запущен корабль Orion

Аппарат прошел через радиационный пояс Земли и на скорости до 32 тысяч километров в час ворвался в атмосферу Земли, где корпус Orion разогрелся до температуры в 2,2 тысячи градусов Цельсия. Завершил свое путешествие аппарат в Тихом океане при помощи 11 парашютов.

At about 11:18am ET, #Orion's heatshield will be put to the test of temperatures twice as hot as molten lava. pic.twitter.com/KUsOUQNrXn — NASA (@NASA) December 5, 2014

Основной целью миссии является тестирование Orion в экстремальных условиях космического полета. Для этого на нем установлено более тысячи датчиков, анализом данных с которых займутся специалисты NASA.

На орбиту Orion вывела ракета-носитель Delta IV, запущенная с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Сам многоразовый космический аппарат американцы планируют использовать для полетов на Марс: в 2021 году c участием Orion и сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) астронавты отправятся уже к Красной планете.