Космический корабль Orion завершил тестовый полет, приводнившись в Тихом океане (фото, видео)

20:27, 05 декабря 2014
Наука и IT
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Почти за 4,5 часа Orion совершил один оборот вокруг Земли на низкой орбите и еще один — на высокой, поднявшись примерно в 15 раз выше орбиты МКС.

REUTERS

Многоразовый космический корабль Orion 5 декабря 2014 года приводнился в Тихом океане. Об этом в Twitter сообщает NASA, передает Lenta.ru.

Примерно через час после приводнения специалисты NASA и американские военные приступят к транспортировке капсулы Orion на десантный корабль ВМС США. Согласно планам агентства, в Космический центр Кеннеди на мысе Канаверал аппарат должен прибыть до 25 декабря 2014 года.

Общее время путешествия Orion составило примерно 4,5 часа. В этот период корабль совершил один оборот вокруг Земли на низкой орбите и еще один — на высокой, поднявшись примерно в 15 раз выше орбиты Международной космической станции.

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Аппарат прошел через радиационный пояс Земли и на скорости до 32 тысяч километров в час ворвался в атмосферу Земли, где корпус Orion разогрелся до температуры в 2,2 тысячи градусов Цельсия. Завершил свое путешествие аппарат в Тихом океане при помощи 11 парашютов.

Основной целью миссии является тестирование Orion в экстремальных условиях космического полета. Для этого на нем установлено более тысячи датчиков, анализом данных с которых займутся специалисты NASA.

На орбиту Orion вывела ракета-носитель Delta IV, запущенная с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Сам многоразовый космический аппарат американцы планируют использовать для полетов на Марс: в 2021 году c участием Orion и сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) астронавты отправятся уже к Красной планете.

REUTERS

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