Бесшумная, точная и крайне опасная: характеристики штурмовой лазерной винтовки китайского производства (видео)
16:18, 06 июля 2018Наука и IT
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Лазерное оружие, способно «поджарить» мишень с большой дистанции, перестало быть фантастикой из фильмов.
Бесшумная, точная и крайне опасна: характеристики штурмовой лазерной винтовки китайского производства
Китай заявил о создании лазерного оружия и готовности к массовому производству.
Штурмовая винтовка стреляет лазерным лучом и сжигает цель на расстоянии 800 м. Оружие калибра 15 мм весит 3 кг и может быть вмонтировано на автомобилях, лодках и самолетах.
Лазерная винтовка будет применяться для "временного отключения террористов", поскольку лазер может повредить сетчатку, а на полной мощности и прожечь бензобак.
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Оружие бесшумное. Лазер настроен на невидимую частоту, из-за чего невозможно понять, откуда ведется стрельба. Стоимость новинки составляет около $15 тысяч.
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