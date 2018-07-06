Бесшумная, точная и крайне опасная: характеристики штурмовой лазерной винтовки китайского производства (видео)

Лазерное оружие, способно «поджарить» мишень с большой дистанции, перестало быть фантастикой из фильмов.

Китай заявил о создании лазерного оружия и готовности к массовому производству.

Штурмовая винтовка стреляет лазерным лучом и сжигает цель на расстоянии 800 м. Оружие калибра 15 мм весит 3 кг и может быть вмонтировано на автомобилях, лодках и самолетах.

Лазерная винтовка будет применяться для "временного отключения террористов", поскольку лазер может повредить сетчатку, а на полной мощности и прожечь бензобак.

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Оружие бесшумное. Лазер настроен на невидимую частоту, из-за чего невозможно понять, откуда ведется стрельба. Стоимость новинки составляет около $15 тысяч.