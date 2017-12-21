Ученые создали лазер, который обнаруживает некачественные продукты (видео)
18:04, 21 декабря 2017Наука и IT
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Устройство анализирует состав продуктов - луч лазера попадает на продукт и взаимодействует с ним.
Італійські науковці створили лазер, який виявляє неякісні харчі
Итальянские ученые создали лазер, который обнаруживает некачественные продукты. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Все непригодное или вредное для организма он способен обнаруживать за считанные часы, и работает значительно быстрее традиционного лабораторного анализа.
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Устройство анализирует состав продуктов - луч лазера попадает на продукт и взаимодействует с ним. Если лазер находит примеси - компьютер сразу сообщит об этом ученым. Создание такого лазера обошлось в 30 тысяч евро. Сейчас ученые думают, как сделать его меньше и дешевле.
Ранее химики создали наклейки для обнаружения испорченных продуктов.
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