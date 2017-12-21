Ученые создали лазер, который обнаруживает некачественные продукты (видео)

Итальянские ученые создали лазер, который обнаруживает некачественные продукты. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Все непригодное или вредное для организма он способен обнаруживать за считанные часы, и работает значительно быстрее традиционного лабораторного анализа.

Читайте такжеУченые предположили, что атмосфера на Земле появилась благодаря грибам

Устройство анализирует состав продуктов - луч лазера попадает на продукт и взаимодействует с ним. Если лазер находит примеси - компьютер сразу сообщит об этом ученым. Создание такого лазера обошлось в 30 тысяч евро. Сейчас ученые думают, как сделать его меньше и дешевле.

Ранее химики создали наклейки для обнаружения испорченных продуктов.