В работе Skype во всем мире произошли сбои
22:00, 31 мая 2018Наука и IT
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Большинство жалуются на проблемы со входом в Skype и трудности с доставкой сообщений.
Иллюстрация / REUTERS
Пользователи Skype по всему миру жалуются на сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.
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Большинство жалуются на проблемы со входом в Skype (44%) и трудности с доставкой сообщений (41%), а также на проблемы с голосовыми вызовами (15%).
Ранее масштабный сбой в работе мессенджера, затронувший несколько государств ЕС, Великобританию, Филиппины, Россию и Белоруссию, был зафиксирован в сентябре 2017 года.
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