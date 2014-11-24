Обладание властью делает голос человека более звонким и монотонным - ученые

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в Psychological Science, сообщает Новое Время со ссылкой на Science Daily.

"Наши результаты показывают, что будь это родители, пытаясь утверждать власть над непослушными детьми, препирания между продавцом авто и клиентом, или переговоры между главами государств, - звук голоса может глубоко определять результат таких взаимодействий", - пояснил психолог, глава исследовательской группы Цзинь Сей Ко из университета Сан Диенго.

Ученые давно заинтересовались неязыковими особенностями речи, а экс-премьер Британии Маргарет Тэтчер вдохновила их исследовать связь между звуковыми особенностями голоса и властью.

"Хорошо известно, что Тэтчер брала много уроков по говорению и постановке голоса. Мы хотели выяснить, как что-то такое основательное, как власть, может изменить звучание голоса, и как такие перемены влияют на восприятие и отношение к говорящему у слушателей", - отметил Сей Ко.

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В первом эксперименте исследователи записали 161 студентов колледжа, которые просто прочли вслух отрывок текста. После участникам случайным образом предписали определенную роль для последующего упражнения. Получившим "высокий" ранг студентам предложили представить, что у них есть авторитет на работе либо же очень ценная информация. Студентов "низкого" ранга поставили в противоположную ситуацию - отсутствие предложений, идей и какой-либо власти. После испытуемые читали вслух второй отрывок, как-будто они ведут переговоры с воображаемым оппонентом.

Сравнив первые и вторые записи, психологи выяснили, что голоса студентов с "высоким" статусом, как правило, становятся выше, но становятся более монотонными (с малыми изменениями высоты звука), тогда как громкость становится более переменчивой. "Удивительно, власть повлияла и на наших участников - голоса изменились почти так же, как и у Тэтчер после уроков вокала" , - отметили исследователи.

Голосовые "подсказки" также оказались доступными для понимания. Второй эксперимент с другой группой студентов, которые не знали о первом тесте, показал, что слушатели могут определять, кто из дикторов представляет позицию "власти", а кто - нет.