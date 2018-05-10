Раскрыты характеристики первого в мире блокчейн-смартфона

Гаджет можно будет использовать в качестве кошелька для криптовалют.

Швейцарский стартап Sirin Labs представил смартфон Finney, программная составляющая которого основана на технологии блокчейна.

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Как сообщает ITC.ua, с технической стороны Finney не особо отличается от других моделей высшего ценового сегмента. Шестидюймовый экран смартфона характеризуется соотношением сторон 18:9. В основе аппарата лежит флагманская SoC Snapdragon 845, дополненная 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Основная камера имеет разрешение 12 Мп, а фронтальная – 8-мегапиксельная. Емкость аккумулятора составляет 3000 мА∙ч. Кроме того, гаджет оснащен дактилоскопическим датчиком.

Отмечается, что производитель гарантирует защищенность при работе с приложениями и сервисами, использующими блокчейн. Заявлена возможность осуществления платежей без комиссии и полное шифрование (сообщения, звонки история браузера). Безопасность обеспечивается фирменной оболочкой Shield OS.

При этом, главной особенностью смартфона будет возможность использовать его в качестве кошелька для криптовалют. Разработчики говорят о встроенном «холодном» кошельке: он изолирован от остальной функциональности, активируется только при нажатии определенной кнопки и отключен, когда не используется.

Производством смартфона Finney будет заниматься FIH Mobile, являющаяся дочерним предприятием Foxconn. В продажу смартфон должен поступить в ближайшие месяцы.

Ранее Компания Xiaomi официально представила первое устройство в новой линейке селфи-смартфонов - Redmi S2. Буква S в названии гаджета означает selfie.