Большинство разработок украинцев "уходит" на Запад из-за неумения Украины зарабатывать на новых технологиях - СМИ

Сильные разработки годами пылятся в институтах, и ни авторы не знают, как их продвинуть на рынок, ни бизнес не понимает, как на них зарабатывать.

За последние годы украинцы создали тысячи оригинальных и интересных разработок и технологий. Но большинство из них “ушли” на Запад, так как Украина не умеет ни удерживать изобретателей, ни зарабатывать на новых технологиях.

Читайте такжеСразу три украинских изобретения победили на конкурсе стартапов в США (видео)

Об этом говорится в материале журнала "Новое время" под названием "Умные, но непрактичные". В статье говорится, что чуть больше года назад украинец Рон Фридман, выпускник Киевского политеха и основатель компании Mawi Solutions, совершил революцию в здравоохранении - вышел на рынок с продуктом, способным отслеживать болезни сердца на ранних стадиях. "Фридман не один такой в Украине - ежегодно тысячи украинцев регистрируют права на свои идеи и изобретения", - говорится в материале. И таких людей в стране неожиданно много для скромной даже по восточноевропейским меркам национальной экономики.

В статье приводятся данные, что с 2007 по 2017 год украинцы получили почти 141 тыс. патентов на изобретения и полезные модели. Их число вдвое превышает аналогичный показатель в Швеции и почти втрое - голландские и польские цифры.

Однако, на украинском рынке монетизировать инновации пока не слишком удается. Если в большинстве развитых стран изобретения патентуют в основном частные компании, то в Украине в лидерах вузы. Но даже у настоящих изобретений в Украине зачастую мало шансов на успех. Очень сильные и классные решения годами пылятся в институтах, и ни авторы не знают, как их продвинуть на рынок, ни бизнес не понимает, как на них зарабатывать.

Полную версию материала читайте в новом номере журнала "Новое время" от 10 мая 2018 года.