Украинец попал в топ-30 лучших IT-предпринимателей Европы по версии Forbes

Ежегодно журнал Forbes публикует 30 Under 30 – два рейтинги лучших предпринимателей в США и Европе.

В этом году в рейтинг предпринимателей из технологических бизнесов в Европе попал 29-летний уроженец Одессы Денис Жаданов, вице-президент компании Readdle, пишет AIN.ua.

«Начиная с арендованной квартиры в Украине и нулевых инвестиций, Readdle выстроила мощную экосистему приложений для производительности, среди них Spark, Documents, Scanner Pro ... Приложения Readdle является лидерами в своих категориях, у них более чем 75 млн закачек и титул «Приложение года» в PDF Expert на Mac от Apple ... », – говорится в пояснении Forbes отношении представителя компании с украинскими корнями.

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Среди победителей рейтинга также работники Google Deep Mind, IBM и других известных компаний.

Издание представляет список 30 Under 30 ежегодно, в него входят ведущие молодые іноватори и лидеры в возрасте до 30 лет. В прошлом году к нему попал украинец Дмитрий Запорожец, соучредитель стартапа GitLab.

К слову, компанию Readdle учредили в 2007 году Александр Тягульский, Игорь Жаданов, Денис Жаданов, Дмитрий Процеров, Андриан Буданцов. Фирма является разработчиком программного обеспечения, она известна своими программами для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.