Amazon покупает стартап Ring: чем изобретатели заинтересовали "гиганта" и к чему здесь Украина (видео)

12:56, 28 февраля 2018
Наука и IT
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В 2016 году продажи компании Ring составили около 155 миллионов долларов. Однако, стартап все еще не вышел на прибыльность.

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Теги: #Amazon#IT-стартапы#Ring