Amazon покупает стартап Ring: чем изобретатели заинтересовали "гиганта" и к чему здесь Украина (видео)
12:56, 28 февраля 2018Наука и IT
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Amazon покупает за 1 миллиард долларов стартап Ring, который занимается IT-решениями для охраны жилья.
Amazon покупает стартап Ring
Умный звонок Ring позволяет наблюдать за домом на любом расстоянии. Пользователь, даже не находясь дома, может общаться с посетителями своего дома.
В 2016 году продажи компании Ring составили около 155 миллионов долларов. Однако, стартап все еще не вышел на прибыльность.
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