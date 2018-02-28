Amazon покупает стартап Ring: чем изобретатели заинтересовали "гиганта" и к чему здесь Украина (видео)

Amazon покупает за 1 миллиард долларов стартап Ring, который занимается IT-решениями для охраны жилья.

Умный звонок Ring позволяет наблюдать за домом на любом расстоянии. Пользователь, даже не находясь дома, может общаться с посетителями своего дома.

В 2016 году продажи компании Ring составили около 155 миллионов долларов. Однако, стартап все еще не вышел на прибыльность.

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