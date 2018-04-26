Стало известно, когда запустят первую в мире линию Hyperloop Илона Маска
09:52, 26 апреля 2018Наука и IT
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Скорость капсулы Hyperloop должна превышать 600 километров в час.
В 2020 году планируют запустить первую в мире линию Hyperloop: строительство продолжается в ОАЭ, эта линия должна связать аэропорт Аль-Мактум и объекты World Expo 2020.
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Об этом информирует pragmatika.media. Линия протяженностью 10 километров станет первым этапом развития транспортной сети нового поколения между Эмиратами и Саудовской Аравией.
Этот Hyperloop будет перемещать людей и товары с скоростью до 1200 км/час.
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