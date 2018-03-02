Появились новые снимки интерьера пассажирской капсулы Hyperloop

Компания Virgin Hyperloop One показала внутренний дизайн капсулы своего пассажирского поезда на выставке в Дубае.

Сегодня большинство компаний, работающих над проектами вакуумных поездов, сосредоточены на системах туннелей и силовых установках, а не на внутреннем убранстве пассажирских капсул. Однако Virgin Hyperloop One ушла вперед и теперь может показать дизайн интерьера поезда.

Читайте такжеHyperloop One объявила маршруты, на которых могут появиться первые скоростные поездаМакет пассажирской капсулы Hyperloop был продемонстрирован в Дубае в партнерстве с Dubai Roads and Transport Authority (Дорожно-транспортное ведомство Дубая) в City Walk Dubai в рамках Месяца инноваций в ОАЭ.

Как видно на снимках, капсулы очень просторны: пассажиры могут перемещаться по салону и стоять в полный рост.

Издание Electrek отмечает, что компания тесно связана с Дубаем, здесь, к примеру, базируется один из ее крупнейших инвесторов, а также тестируется сам проект. Возможно, первые поезда Hyperloop появятся именно в этом эмирате.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Hyperloop One представила концепты своей транспортной системы и пассажирских капсул.