Впервые в истории человечества робот, летевший к комете более 10 лет, сел на ее поверхность (прямая трансляция)

Впервые в истории искусственный зонд совершил мягкую посадку на поверхность кометы. 12 ноября 2014 года зонд Philae («Филы») достиг ядра 67P/Чурюмова-Герасименко. Об этом можно узнать в Twitter Европейского космического агентства (ЕКА), пишет Лента.ру.

Сотрудники агентства получили с зонда сигнал, подтверждающий успешную высадку.

Сигнал об отделении зонда от аппарата достиг Земли примерно через 30 минут. При отделении от материнского аппарата Philae находился на расстоянии 22,5 километра от ядра кометы 67P/Чурюмова-Герасименко и совершил спуск на ее поверхность на участок, получивший название «Агилика».

Миссия Rosetta является самым амбициозным проектом ЕКА. Он стал первым в истории человечества искусственным зондом, совершившим мягкую посадку на поверхность кометы. Агентство организовало прямую трансляцию из ЕКА о спуске Philae к поверхности кометы.

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Комету 67P/Чурюмова-Герасименко открыл в 1969 году советский астрономом Клим Чурюмов при изучении фотоснимков, сделанных Светланой Герасименко. Она относится к группе короткопериодических (ее период обращения равен 6,6 года), размеры большой полуоси орбиты составляют немногим более 3,5 астрономических единиц, линейные размеры ядра имеют порядок нескольких километров.

На поверхности кометы зонд проведет серию экспериментов по определению ее химического состава, а также получит ряд изображений ее ядра. Космический аппарат Rosetta вместе с Philae предназначен для изучения строения кометы 67P/Чурюмова-Герасименко и ее эволюции. Координацию проекта осуществляет ЕКА при поддержке НАСА и ряда других организаций.

Справка. Аппарат покинул Землю 2 марта 2004 и более десяти лет летел к комете 67P/Чурюмова-Герасименко. Основная цель миссии — исследование эволюции ранней Солнечной системы. В случае успеха самый амбициозный проект ЕКА может стать своего рода розеттским камнем не только астрономии, но и технологий.