Тимошенко: Украина потеряет собственную атомную энергетику

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что объединение украинских и российских энергетических предприятий приведет к потере Украиной собственной атомной энергетики.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала вчера на пресс-конференции в Виннице.

"Если сейчас будет создано совместное предприятие на основе нашего "Энергоатома" и российского "Росатома", как сейчас докладывают этот вопрос, если эти прогнозы оправдаются, то украинская атомная энергетика просто прекратит быть украинской. Потому что мы будем иметь там минимальный пакет в 7-10% и даже если 40% - с нами просто там никто не будет считаться", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ констатировала, что украинская атомная энергетика на 50% обеспечивает страну электроэнергией. "Я имею в виду только атомную энергию, и это значит, что она, кроме этого, является одной из самых дешевых. Потому что мы сами ее генерируем, мы сами знаем ей цену", - объяснила она.

"Если атомная энергетика будет принадлежать другому государству, то нам установят рыночные мировые цены на электроэнергию, которые сегодня в пять раз выше, чем те цены и тарифы, которые имеют граждане Украины", - резюмировала Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Сочи на совместном с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ брифинге после заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству В.ПУТИН заявил, что Россия предлагает Украине создать холдинг для совместной работы в ядерной сфере.

4 мая В.ПУТИН поручил "Росатому" не медлить с созданием российско-украинской атомной компании.

5 мая премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что Украина договорилась с Россией о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива.