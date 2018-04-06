Twitter за 2 года заблокировал более 1,2 миллиона аккаунтов за пропаганду терроризма

В Twitter заявили, что 74 процента аккаунтов были заблокированы "до первого твита".

Twitter заявляет, что с 2015 года до конца 2017 года заблокировал 1,21 миллиона аккаунтов за "пропаганду терроризма".

Таким образом, утверждают в компании, они сделали социальную сеть "нежелательным местом" для насильственного содержания, пишет Радио Свобода.

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"Мы продолжаем видеть положительное, значительное влияние многолетней напряженной работы, что делает наш сайт нежелательным местом для тех, кто стремится способствовать терроризму, вследствие чего этот вид деятельности все больше отдаляется от Twitter", - говорится в заявлении.

В своем последнем "докладе о прозрачности" Twitter заявил, что во второй половине 2017 года "за нарушения, связанные с пропагандой терроризма" заблокировал 274,460 аккаунтов, что на 8,4% меньше за предыдущий отчетный период.

В Twitter заявили, что 74 процента аккаунтов были заблокированы "до первого твита".

Ранее УНИАН сообщал, что социальная сеть Facebook заблокировала более 270 страниц российского "Агентства исследований интернета" (IRA) ("фабрики троллей" - ред.), которые использовались для политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей стран-соседей Российской Федерации, среди которых и Украина.