В Китае в кувшине нашли жидкость, которой 2 тысячи лет

15:24, 21 марта 2018
Наука и IT
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Жидкость в кувшине могла быть древним вином или ликером / Фото Xinhua

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Как сообщает агентство Синьхуа, при раскопках захоронения незнатного жителя империи, археологи нашли запечатанный бронзовый кувшин, а в нем около 300 миллилитров молочно-белой жидкости. Во время предварительного анализа ее состава исследователи обнаружили соли глутаминовой кислоты, поэтому решили, что это был ликер или вино, которое получали с помощью ферментации. 

Как сообщал УНИАН, недавно на австралийском пляже нашли бутылку с запиской из XIX века.

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Теги: #Китай#археологи