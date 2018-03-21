В Китае в кувшине нашли жидкость, которой 2 тысячи лет

По мнению археологов, жидкость в кувшине могла быть ликером или вином.

В Китае нашли жидкость возрастом 2000 лет. Запечатанный кувшин был найден в захоронении эпохи династии Цинь, которая правила страной с 226 по 207 годы до нашей эры. По мнению археологов, жидкость в кувшине могла быть ликером или вином.

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Как сообщает агентство Синьхуа, при раскопках захоронения незнатного жителя империи, археологи нашли запечатанный бронзовый кувшин, а в нем около 300 миллилитров молочно-белой жидкости. Во время предварительного анализа ее состава исследователи обнаружили соли глутаминовой кислоты, поэтому решили, что это был ликер или вино, которое получали с помощью ферментации.

Как сообщал УНИАН, недавно на австралийском пляже нашли бутылку с запиской из XIX века.