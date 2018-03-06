На австралийском пляже нашли бутылку с запиской из XIX века

Записка была от 12 июня 1886 года. В ней сообщалось, что она была выброшена за борт с немецкого парусного барка "Паула".

На одном из австралийских пляжей в 180 км от города Перт нашли бутылку, в которой была записка датирована XIX веком.

Бутылку нашла местная жительница Тоня Илман во время прогулки пляжем, сообщает ABCNews. Женщина заметила бутылку, которая торчала из песка, и облюбовала ее как предмет интерьера.

Придя домой, женщина поняла, что нашла нечто более ценное, когда из бутылки выпал свернутый лист бумаги, перевязанный шпагатом. Это был бланк, напечатанный на немецком языке, заполненный едва заметными чернилами.

Записка была от 12 июня 1886 года. В ней сообщалось, что она была выброшена за борт с немецкого парусного барка "Паула", который находился в 950 км от побережья Квинсленда.

Как отмечает издание, то, что находка соответствует указанному в ней периоду, подтвердил археолог из Музея Западной Австралии. Как сообщают историки, такие бутылки тысячами выбрасывали с бортов кораблей в период с 1864 по 1933 годы, для исследования течений.

Как сообщал УНИАН, израильский садовник случайно нашел средневековый артефакт.