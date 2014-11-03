Германия рассчитывает победить СПИД до 2020 года

На годовом собрании членов Немецкой организации помощи больным СПИДом Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) была поставлена новая цель: к 2020 году в Германии не должно остаться ни одного страдающего заболеванием человека, сообщает Немецкая волна.

Мероприятие прошло в воскресенье, 2 ноября, в Любеке в связи с успешным результатом профилактики ВИЧ-инфекции в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где на сегодняшний день нет ни одного больного СПИДом.

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Перед началом собрания DAH была удостоена премии Ханса-Петера Хаушильда за передовую работу по предупреждению СПИДа.

По словам члена правления DAH Сильвии Урбан, организация располагает "всеми необходимыми средствами", и в 2020 году смертельная болезнь может стать для Германии "историей". "Скорый конец СПИДа - не мечта, а реальная цель и этическое обязательство", - заявила, в частности, Урбан.

Благодаря своевременной диагностике и терапии в Германии практически полностью удалось избежать новых случаев заболевания СПИДом. Несмотря на это, каждый год в стране умирает более 500 человек от последствий ВИЧ-инфекции.