Украина договорилась о создании площадки для ракет на космодроме в Канаде

14:39, 12 марта 2018
Наука и IT
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Украина планирует модернизировать космические носители " Циклон 4 / hydromax.com.ua

Об этом в комментарии "Радио НВ" сообщил советник председателя Государственного космического агентства Эдуард Кузнецов.

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В свою очередь, Украина планирует модернизировать космические носители "Циклон-4". Бюджет проекта составляет $500 млн.

Кузнецов также уточнил, что с Австралией пока нет договоренности относительно строительства космодрома. Украинское правительство действительно предложило проект в 2016 году, но ответа от австралийцев пока не поступало.

Ранее стало известно, что Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) предложило построить космодром неподалеку от авиабазы Кертин, что в Кимберли - одном из округов Западной Австралии.

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Теги: #украинские ракеты#космодром в Канаде