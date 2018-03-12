Украина договорилась о создании площадки для ракет на космодроме в Канаде

С Австралией пока нет договоренности относительно строительства космодрома.

Космические агентства Украины и Канады договорились о совместном проекте строительства стартовой площадки для украинских ракет на территории одного из канадских космодромов.

Об этом в комментарии "Радио НВ" сообщил советник председателя Государственного космического агентства Эдуард Кузнецов.

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В свою очередь, Украина планирует модернизировать космические носители "Циклон-4". Бюджет проекта составляет $500 млн.

Кузнецов также уточнил, что с Австралией пока нет договоренности относительно строительства космодрома. Украинское правительство действительно предложило проект в 2016 году, но ответа от австралийцев пока не поступало.

Ранее стало известно, что Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) предложило построить космодром неподалеку от авиабазы Кертин, что в Кимберли - одном из округов Западной Австралии.