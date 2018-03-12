Украина договорилась о создании площадки для ракет на космодроме в Канаде
Космические агентства Украины и Канады договорились о совместном проекте строительства стартовой площадки для украинских ракет на территории одного из канадских космодромов.
Об этом в комментарии "Радио НВ" сообщил советник председателя Государственного космического агентства Эдуард Кузнецов.
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В свою очередь, Украина планирует модернизировать космические носители "Циклон-4". Бюджет проекта составляет $500 млн.
Кузнецов также уточнил, что с Австралией пока нет договоренности относительно строительства космодрома. Украинское правительство действительно предложило проект в 2016 году, но ответа от австралийцев пока не поступало.
Ранее стало известно, что Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) предложило построить космодром неподалеку от авиабазы Кертин, что в Кимберли - одном из округов Западной Австралии.