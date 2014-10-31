Испания приняла закон о налоге с Google

Согласно изменениям, вводится так называемый "налог на Google", который предусматривает выплату вознаграждения за размещение в новостной ленте "Google News" фрагментов новостей или материалов из новостных агентств, пишет Европейская правда со ссылкой на местное издание El Pais.

Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Также изменениями в закон предусмотрено введение штрафа в размере до 600 тыс. евро за ссылки на пиратские материалы.

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Нововведения в первую очередь направлены на борьбу с пиратством. Кроме интернет-ресурсов, которые размещают контент с нарушением авторского права, изменения в закон предусматривают наказание в виде штрафов и для тех ресурсов, которые размещают на них ссылки, в том числе и для самого популярного поисковика Google.

В испанском правительстве признали, что такое нововведение является частичным, и пообещали пересмотреть его в течение года.

В Google негативно отнеслись к нововведениям испанских законодателей.

"Мы разочарованы новым законом", - заявил представитель Google.

Ранее УНИАН сообщал, что министр экономики Венгрии Михали Варга предложил ввести налог на пользование интернетом.