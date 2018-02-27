В США провели наземные испытания самого большого в мире самолета для запуска космических ракет (видео)

Первый демонстрационный полет нового самолета с запуском ракеты-носителя состоится в 2019 году.

Американская компания Stratolaunch Systems провела испытания прототипа самолета Stratolaunch с полностью собранным планером.

Об этом в своем твиттере написал основатель компании и сооснователь Microsoft Пол Аллен, передает N+1.

По его словам, полностью собранный самолет с самым большим в мире размахом крыла 24-25 февраля 2018 года выполнил серию пробежек по взлетно-посадочной полосе.

Пробежки по взлетно-посадочной полосе являются одним из основных этапов испытаний любого перспективного самолета, которые он должен пройти прежде, чем совершит первый полет. Во время этих проверок самолет проезжает с разной скоростью вплоть до скорости отрыва передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы. Эти испытания позволяют оценить работу двигателей и систем управления.

Читайте такжеВ США презентовали самый большой в мире самолет для запуска космических ракет (видео)Самолет Stratolaunch начал выполнять пробежки в декабре прошлого года. До сих пор в планере самолета отсутствовали некоторые элементы, включая передние кромки крыла в районе крепления двигателей. На стадии предполетных испытаний это допустимо особенно на стадии первого прототипа. Самолет с полностью собранным планером во время пробежек в феврале текущего года развил скорость в 40 узлов (74 километра в час).

Stratolaunch выполнен по двухфюзеляжной схеме. Размах его крыла составляет 117,3 метра. Длина обоих фюзеляжей составляет 72,5 метра. Самолет имеет массу 226,8 тонны и максимальную взлетную массу — 589,7 тонны. Для взлета Stratolaunch необходима полоса длиной 3,7 километра.

Перспективный самолет будет использоваться в качестве платформы воздушного старта — с него в воздухе будут запускаться небольшие ракеты для вывода полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Stratolaunch сможет нести полезную нагрузку массой 249,5 тонны.

Каждая силовая установка на Stratolaunch имеет свою собственную систему управления, а также свои собственные топливные баки и систему подачи топлива. Такое разделение позволяет повысить надежность самолета. Первая публичная демонстрация нового самолета состоялась в конце мая 2017 года.

Согласно действующим планам Stratolaunch Systems, первый демонстрационный полет нового самолета с запуском ракеты-носителя состоится в 2019 году. Он запустит крылатую ракету-носитель Pegasus XL, масса которой составляет 23,1 тонны. Какую полезную нагрузку будет нести ракета, пока неизвестно. В целом, Stratolaunch может обеспечить одновременный запуск трех ракет типа Pegasus.

Видео: Stratolaunch

Помимо Stratolaunch, по двухфюзеляжной схеме выполнен самолет Model 348 White Knight Two, предназначенный для запуска космического корабля SpaceShipTwo. Этот аппарат уже выполняет полеты. Его длина составляет 24 метра, а размах крыла — 43 метра. Самолет может нести полезную нагрузку массой 17 тонн.