Samsung представила новые смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+ (фото)

Как и предыдущие модели, новинки имеют безрамочный дизайн, передняя панель почти полностью занимает экран.

В воскресенье, 25 февраля, южнокорейский производитель Samsung представил в рамках Всемирного мобильного конгресса World Mobile Congress в Барселоне свои флагманские смартфоны — Galaxy S9 и Galaxy S9+. Онлайн-трансляция презентации состоялась на официальном YouTube-канале компании.

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Как и предыдущие модели, новинки имеют безрамочный дизайн, передняя панель почти полностью занимает экран. Galaxy S9 получил 5,8-дюймовый дисплей, старшая модель — 6,2-дюймовый. Оба устройства оснащены процессором Snapdragon 845, передает РБК.

S9 оснащен 12-мегапиксельной основной камерой. S9+ имеет двойную камеру, основной объектив которой имеет 12-мегапиксельный сенсор. Фронтальные камеры обоих устройств оснащены 8-мегапиксельным сенсором. Продвинутая модель также имеет более емкую батарею 3500 мА·ч, младшая модель — 3000 мА·ч. На оба смартфона установлена последняя версия операционной системы Android 8.0.

Особенностью новых моделей стала функция создания 3D-аватаров, которые служат персонифицированными анимационными эмоджи — селфимоджи. Пользователь может создать виртуальную версию самого себя в виде эмоджи, которым можно делиться с друзьями, даже если у них нет смартфона Samsung.

Селфимоджи представлены в формате видео или формате AGIF, который используется для создания стикеров и поддерживается большинством популярных мессенджеров. Эта функция стала ответом Apple, которая в прошлом году представила похожую опцию Animojies вместе с последними версиями iPhone.

Другой новой функцией новых смартфонов стал режим сверхзамедленной съемки: он позволяет создавать видеоролики со скоростью 960 кадров в секунду. Оба устройства способны автоматически улавливать движение, после чего начинается запись. Созданные видео можно превратить, например, в GIF-файлы и отослать друзьям.