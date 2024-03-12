Сообщается, что речь идет о более старой версии дальнобойной ракеты.

Ожидается, что Белый дом уже во вторник, 12 марта, объявит о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 300 миллионов долларов. И в него войдет несколько ракет ATACMS, пишет Politico со ссылкой на одного из американских чиновников.

По словам источника, в пакет войдут "несколько" ракет APAM, это более старая версии ATACMS с дальностью около 160 км и кассетной боеголовкой. Также сообщается, что в пакете будут дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня (РСЗО)

Отмечается, что Пентагон смог использовать средства, сэкономленные по предыдущему армейскому контракту на поставку оружия для Украины.

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Politico пишет, что, хотя "украинцы будут приветствовать новое оружие, этот пакет является лишь временным решением".

Новый пакет помощи США - что сообщалось

Напомним, Reuters со ссылкой на два американских чиновника, сообщил, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму до 400 миллионов долларов. Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, указали, что Штаты объявят о выделении помощи в течение вторника, 12 марта.

Отмечалось, что это станет первым подобным шагом за последние месяцы, поскольку выделение дополнительных средств Киеву заблокировано лидерами республиканцев в Конгрессе США.

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