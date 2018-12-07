Юрий Голик: В Днепре завершено строительство современного хирургического корпуса больницы матери и ребенка

Советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик сообщил, что облгосадминистрация региона завершила строительство нового хирургического корпуса Специализированного центра матери и ребенка им.Руднева в Днепре.

«Мы построили новый хирургический корпус на месте развалин здания 1912-го года рядом с открытым ровно год назад Президентом Украины Петром Порошенко педиатрическим корпусом этой больницы», - подчеркнул Голик.

В этом шестиэтажном корпусе установили ламинарную систему подачи воздуха в операционные и суперсовременные наркозные системы в каждой из них.

«Такая же наркозная система использовалась несколько недель назад в США при операции малышу весом 400 грамм», - сказал советник губернатора.

В новом корпусе установлено совершенно новое оборудование в отделениях кардиохирургии, ортопедии и травматологии. В частности, ОГА купила ангиограф (аппарат для исследования кровеносных сосудов).

Голик также сообщил, что в новом корпусе расположены бассейн и спортивный зал. В помещениях больницы сделаны подъемники на входах для инвалидов, в том числе в бассейне - для детей с особыми потребностями.

Больница стала полностью «электронной» - все истории болезней, данные обследований, перемещения пациента хранятся в компьютерной базе данных.

«Яркие и большие коридоры, рисунки на стенах, детские уголки с игрушками, книжками, комфортные палаты, красивые таблички и указатели. Все это уже вошло в норму для медицинских учреждений, которые мы строим или реконструируем», - рассказал Голик.

По его словам, эти и другие инфраструктурные проекты стали возможными, благодаря децентрализации власти, инициированной президентом Украины Петром Порошенко.