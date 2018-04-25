Во Львовской области объявили штормовое предупреждение
12:39, 25 апреля 2018Регионы
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На большей части территории сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На Львовщине ожидаются грозы / фото УНИАН
Сегодня, 25 апреля, во Львовской области и Львове местами ожидаются грозы.
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Об этом сообщает пресс-служба Львовского регионального центра по гидрометеорологии.
"25 апреля местами грозы, ночью и утром местами туман, видимостью 200-500 м", - говорится в сообщении.
Также сегодня на большей части территории сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс), местами средняя – (3-й класс), лишь в Турковском районе малая – (2-й класс).
Завтра погода во Львове будет облачным, немного похолодает - до +18°.
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