Во Львовской области объявили штормовое предупреждение

На большей части территории сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Сегодня, 25 апреля, во Львовской области и Львове местами ожидаются грозы.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

"25 апреля местами грозы, ночью и утром местами туман, видимостью 200-500 м", - говорится в сообщении.

Также сегодня на большей части территории сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс), местами средняя – (3-й класс), лишь в Турковском районе малая – (2-й класс).

Завтра погода во Львове будет облачным, немного похолодает - до +18°.