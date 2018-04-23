За сутки на Харьковщине произошло 30 пожаров в экосистемах
15:44, 23 апреля 2018Регионы
15
В течение суток на Харьковщине произошло 30 природных пожаров / ГСЧС
В течение последних суток в Харьковской области спасатели совершили 30 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листьев, камыша и мусора.
Читайте такжеУкргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Отмечается, что обошлось без жертв, но огонь от сухой травы нанес ущерб частному жилому дому на ул. Строителей села Поповка Красноградского района.
В ближайшие дни погода в Харькове будет теплой, поэтому спасатели призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter