За сутки на Харьковщине произошло 30 пожаров в экосистемах

В течение последних суток в Харьковской области спасатели совершили 30 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листьев, камыша и мусора.

Читайте такжеУкргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Отмечается, что обошлось без жертв, но огонь от сухой травы нанес ущерб частному жилому дому на ул. Строителей села Поповка Красноградского района.

В ближайшие дни погода в Харькове будет теплой, поэтому спасатели призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.