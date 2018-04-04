В Житомире обсудили план действий, необходимых для демаркации белорусско-украинской границы

Заместитель председателя Житомирской ОГА напомнил, что в соответствии с указом президента и Планом демаркации государственной границы на 2018 год облгосадминистрация совместно с причастными государственными органами должна завершить процесс правового оформления границы между Украиной и Республикой Беларусь.

Сегодня, 4 апреля, в Житомирской облгосадминистрации обсудили вопросы, возникающие во время мероприятий по проведению демаркации белорусско-украинской государственной границы в пределах Житомирской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, первое в 2018 году заседание рабочей группы по вопросам демаркации белорусско-украинской государственной границы состоялось сегодня, 4 апреля, с участием заместителя председателя Житомирской ОГА Ярослава Лагуты.

Лагута напомнил, что в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко и Планом демаркации государственной границы на 2018 год, утвержденным в Минске, Житомирская облгосадминистрация совместно с причастными государственными органами должна завершить процесс правового оформления границы между Украиной и Республикой Беларусь.

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«Именно поэтому целью сегодняшней встречи является обсуждение задач и решение проблемных вопросов, которые возникают при выполнении мероприятий по проведению демаркации государственной границы и замедляют демаркационный процесс в пределах Житомирской области. Среди вопросов - передача белорусской стороне значительного количества земельных участков, в том числе лесных массивов, а также части водных ресурсов по результатам делимитации белорусско-украинской государственной границы», - отметил Лагута.

Во время совещания члены рабочей группы обсудили вопросы инвентаризации земельных участков пограничной полосы и водных каналов, выполнение лесохозяйственных работ на государственной границе и тому подобное. К следующему заседанию решили собрать максимальное количество информации и данных о процессах демаркации белорусско-украинской границы на территории области.

В заседании приняли участие представители структурных подразделений ОГА, исполнительного аппарата облсовета, Житомирского пограничного отряда, управления лесного и охотничьего хозяйства, управления Госгеокадастра, а также Овручского и Олевского районов Житомирщины.