Гороховая каша - очень вкусный, малокалорийный и питательный гарнир. К такой каше часто падают копчености или колбаски. Горох готовится дольше большинства круп, но активных действий требуется минимум. Колотый горох варится гораздо быстрее, чем целый.
- Сколько и как варить гороховую кашу
- Рецепт быстрой гороховой каши без замачивания
- Гороховая каша с охотничьими колбасками
Сколько и как варить гороховую кашу
Время варки гороховой каши зависит от того, замачивали ли заранее крупу или нет. Если горох замочить перед варкой на 8-12 часов, то он варится до готовности за 40-50 минут. А не замоченный горох готовится заметно дольше - 1,5-2 часа.
Также на время приготовления влияет жесткость воды. В мягкой воде горох готовится быстрее, даже если его не замачивали. Размягчить водопроводную воду можно при помощи соды - читайте рецепт ниже.
Соотношение гороха и воды при варке - 1:3. Если вода быстро выкипела, то можно долить еще стакан горячей воды.
Чтобы горох не пригорел ко дну кастрюли, его варят на небольшом огне и периодически перемешивают. Солят гороховую кашу в самом конце. Чтобы гарнир был вкуснее, в конце приготовления можно добавить в него подсолнечное или сливочное масло, мясной бульон, тертый сыр, сливки, обжаренные овощи или грибы.
Рецепт быстрой гороховой каши без замачивания
- Горох - 100 г.
- Вода - 400 мл.
- Сода - 0.3 ч.л.
- Соль - 0.5 ч.л.
Горох переберите и удалите черные зерна. Промойте горох несколько раз под проточной водой. Пересыпьте горох в кастрюлю и залейте 400 мл холодной воды.
Поставьте на средний огонь, а затем убавьте его до минимального после закипания крупы. Варите горох 20 минут, снимая пенку. Затем всыпьте в воду соду и варите кашу ещё 25 минут. В конце варки помешивайте горох чаще, чтобы он не пригорел, а за 5 минут до выключения посолите.
После этого горох готов. Его можно перемолоть в однородное пюре с помощью блендера.
Гороховая каша с охотничьими колбасками
- Горох - 1 стакан.
- Колбаски - 4 шт.
- Лук - 2 шт.
- Подсолнечное масло - 2 ст.л.
- Соль, перец по вкусу.
- Зелёный лук для украшения.
Горох залить 4 стаканами воды и оставить на ночь, чтобы он набух. Затем откинуть горох на дуршлаг и переложить в кастрюлю. Залить 3 стаканами воды. Варить на маленьком огне примерно 40 минут, иногда помешивая горох. Затем посолить и растолочь горох в пюре.
Лук обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета 3-4 минуты. Затем добавить в сковороду нарезанную кружочками колбасу и обжарить еще несколько минут. Выложить зажарку сверху на гороховую кашу. Посыпать готовое блюдо рубленным зеленым луком.