Как варить гороховую кашу с замачиванием и без и как ускорить процесс варки - читайте на УНИАН.

Гороховая каша - очень вкусный, малокалорийный и питательный гарнир. К такой каше часто падают копчености или колбаски. Горох готовится дольше большинства круп, но активных действий требуется минимум. Колотый горох варится гораздо быстрее, чем целый.

Сколько и как варить гороховую кашу

Время варки гороховой каши зависит от того, замачивали ли заранее крупу или нет. Если горох замочить перед варкой на 8-12 часов, то он варится до готовности за 40-50 минут. А не замоченный горох готовится заметно дольше - 1,5-2 часа.

Также на время приготовления влияет жесткость воды. В мягкой воде горох готовится быстрее, даже если его не замачивали. Размягчить водопроводную воду можно при помощи соды - читайте рецепт ниже.

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Соотношение гороха и воды при варке - 1:3. Если вода быстро выкипела, то можно долить еще стакан горячей воды.

Чтобы горох не пригорел ко дну кастрюли, его варят на небольшом огне и периодически перемешивают. Солят гороховую кашу в самом конце. Чтобы гарнир был вкуснее, в конце приготовления можно добавить в него подсолнечное или сливочное масло, мясной бульон, тертый сыр, сливки, обжаренные овощи или грибы.

Рецепт быстрой гороховой каши без замачивания

Горох - 100 г.

Вода - 400 мл.

Сода - 0.3 ч.л.

Соль - 0.5 ч.л.

Горох переберите и удалите черные зерна. Промойте горох несколько раз под проточной водой. Пересыпьте горох в кастрюлю и залейте 400 мл холодной воды.

Поставьте на средний огонь, а затем убавьте его до минимального после закипания крупы. Варите горох 20 минут, снимая пенку. Затем всыпьте в воду соду и варите кашу ещё 25 минут. В конце варки помешивайте горох чаще, чтобы он не пригорел, а за 5 минут до выключения посолите.

После этого горох готов. Его можно перемолоть в однородное пюре с помощью блендера.

Гороховая каша с охотничьими колбасками

Горох - 1 стакан.

Колбаски - 4 шт.

Лук - 2 шт.

Подсолнечное масло - 2 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Зелёный лук для украшения.

Горох залить 4 стаканами воды и оставить на ночь, чтобы он набух. Затем откинуть горох на дуршлаг и переложить в кастрюлю. Залить 3 стаканами воды. Варить на маленьком огне примерно 40 минут, иногда помешивая горох. Затем посолить и растолочь горох в пюре.

Лук обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета 3-4 минуты. Затем добавить в сковороду нарезанную кружочками колбасу и обжарить еще несколько минут. Выложить зажарку сверху на гороховую кашу. Посыпать готовое блюдо рубленным зеленым луком.

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