Что можно сделать из тыквы в духовке и чем полезно такое блюдо - узнайте в материале УНИАН.

Многие украинцы осенью готовят разные угощения из тыквы - регулярное употребление запеченной тыквы благоприятно воздействует на сосуды и сердце, укрепляет иммунитет и минимизирует риск возникновения отеков. Ранее мы говорили о том, в чем вред и польза тыквы, а сегодня расскажем, что можно вкусного из нее приготовить.

Тыква в духовке с чесноком и прованскими травами

мякоть тыквы - 1 кг;

чеснок - 2-3 зубчика;

соль - по вкусу;

прованские травы - 0.5 ч.л;

растительное масло - 2 ст.л.

Тыкву нарезать небольшими кусочками, выложить в глубокую емкость. Добавить измельченный чеснок, соль, прованские травы и растительное масло. Перемешать и оставить на 20 минут. Запекать в духовке 20 минут при 200 °C.

Тыква в духовке кусочками в пряной карамели

мякоть тыквы - 800 гр;

сливочное масло - 2 ст.л;

коричневый сахар - 2 ст.л;

корица - по вкусу;

молотый мускатный орех - по вкусу;

молотый имбирь - по вкусу;

молотая гвоздика - по вкусу.

Тыкву нарезать крупными кусочками, растопить масло и некоторым его количеством смазать форму для запекания. Выложить тыкву на форму в один слой, смазать маслом. Каждый кусочек посыпать сахаром и пряностями, отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 °C. Затем перевернуть кусочки тыквы, снова посыпать сахаром и пряностями, запекать еще 10 минут при 190 °C.

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Тыква в духовке, фаршированная сыром и грибами

маленькие тыквы - 4 шт;

соль, перец - по вкусу;

репчатый лук - 1 шт;

сливочное масло - 1 ст.л;

шампиньоны - 200-250 гр;

чеснок - 1 зубчик;

шпинат - 150 гр;

багет - 1 шт;

твердый сыр - 80 гр;

молотый мускатный орех - по вкусу;

жирные сливки - 100-120 мл;

растительное масло.

Тыквы вымыть, срезать верхушки, убрать семена и натереть тыквы внутри солью и перцем. Лук нарезать полукольцами, обжарить на сковороде с растопленным сливочным маслом. Добавить нарезанные грибы и измельченный чеснок. Жарить до готовности, затем добавить шпинат и тушить 5 минут. В конце посолить, поперчить и убрать с огня.

Багет нарезать небольшими кусочками, добавить его к грибам вместе со сливками, тертым сыром и мускатным орехом. Перемешать, нафаршировать тыквы. Противень смазать растительным маслом, поставить тыквы с верхушками и запекать 1 час при 180 °C. Затем верхушки убрать и запекать еще 20-30 минут.

Тыква в духовке с медом и розмарином

тыква - 1 кг;

белый сахар - 2 ст.л;

коричневый сахар - 1 ст.л;

мед - 4 ст.л;

розмарин - несколько веточек.

Тыкву вместе с кожурой крупно нарезать, выложить на противень шкуркой вниз (не забудьте застелить противень пергаментом). Смешать белый и коричневый сахар, посыпать им тыкву, сверху полить медом и разложить листья розмарина. Выпекать в духовке 40 минут при 200 °C.

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