Многие украинцы осенью готовят разные угощения из тыквы - регулярное употребление запеченной тыквы благоприятно воздействует на сосуды и сердце, укрепляет иммунитет и минимизирует риск возникновения отеков. Ранее мы говорили о том, в чем вред и польза тыквы, а сегодня расскажем, что можно вкусного из нее приготовить.
Тыква в духовке с чесноком и прованскими травами
- мякоть тыквы - 1 кг;
- чеснок - 2-3 зубчика;
- соль - по вкусу;
- прованские травы - 0.5 ч.л;
- растительное масло - 2 ст.л.
Тыкву нарезать небольшими кусочками, выложить в глубокую емкость. Добавить измельченный чеснок, соль, прованские травы и растительное масло. Перемешать и оставить на 20 минут. Запекать в духовке 20 минут при 200 °C.
Тыква в духовке кусочками в пряной карамели
- мякоть тыквы - 800 гр;
- сливочное масло - 2 ст.л;
- коричневый сахар - 2 ст.л;
- корица - по вкусу;
- молотый мускатный орех - по вкусу;
- молотый имбирь - по вкусу;
- молотая гвоздика - по вкусу.
Тыкву нарезать крупными кусочками, растопить масло и некоторым его количеством смазать форму для запекания. Выложить тыкву на форму в один слой, смазать маслом. Каждый кусочек посыпать сахаром и пряностями, отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 °C. Затем перевернуть кусочки тыквы, снова посыпать сахаром и пряностями, запекать еще 10 минут при 190 °C.
Тыква в духовке, фаршированная сыром и грибами
- маленькие тыквы - 4 шт;
- соль, перец - по вкусу;
- репчатый лук - 1 шт;
- сливочное масло - 1 ст.л;
- шампиньоны - 200-250 гр;
- чеснок - 1 зубчик;
- шпинат - 150 гр;
- багет - 1 шт;
- твердый сыр - 80 гр;
- молотый мускатный орех - по вкусу;
- жирные сливки - 100-120 мл;
- растительное масло.
Тыквы вымыть, срезать верхушки, убрать семена и натереть тыквы внутри солью и перцем. Лук нарезать полукольцами, обжарить на сковороде с растопленным сливочным маслом. Добавить нарезанные грибы и измельченный чеснок. Жарить до готовности, затем добавить шпинат и тушить 5 минут. В конце посолить, поперчить и убрать с огня.
Багет нарезать небольшими кусочками, добавить его к грибам вместе со сливками, тертым сыром и мускатным орехом. Перемешать, нафаршировать тыквы. Противень смазать растительным маслом, поставить тыквы с верхушками и запекать 1 час при 180 °C. Затем верхушки убрать и запекать еще 20-30 минут.
Тыква в духовке с медом и розмарином
- тыква - 1 кг;
- белый сахар - 2 ст.л;
- коричневый сахар - 1 ст.л;
- мед - 4 ст.л;
- розмарин - несколько веточек.
Тыкву вместе с кожурой крупно нарезать, выложить на противень шкуркой вниз (не забудьте застелить противень пергаментом). Смешать белый и коричневый сахар, посыпать им тыкву, сверху полить медом и разложить листья розмарина. Выпекать в духовке 40 минут при 200 °C.