Это традиционное блюдо китайской кухни можно приготовить самостоятельно.

Аппетитное мясо в пряном соусе - это известное блюдо китайской кухни. Мясо в этом рецепте отлично сочетается с богатым на вкусы соусом, в котором присутствует и сладость, и кислинка, и острота. Мясо в кисло-сладком соусе можно подавать с рисом, овощами или лапшой. Соевый соус придаёт мясу нежную структуру и вкусный аромат, а подчеркивают нежность мяса овощи. При желании свинину можно заменить любым другим мясом.

Свинина в кисло-сладком соусе с овощами и кунжутом

Свинина - 400 г.

Морковь - 1 шт.

Перец болгарский - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика.

Корень имбиря - 5 см.

Соевый соус - 3 ст.л.

Уксус 9% - 1 ст.л.

Томатная паста - 1 ст.л.

Масло растительное - 5 ст.л.

Крахмал - 3 ст.л.

Сахар - 1 ст.л.

Кунжут - 1 ст.л.

Свинину нарезать небольшими кубиками. Добавить к мясу 2 ложки крахмала, 1 ложку соевого соуса и 100 мл воды, перемешать и мариновать 15 минут. Морковь и перец нарезать крупными кусочками, лук - полукольцами. На сковороде разогреть растительное масло и выложить кусочки свинины в маринаде отдельно друг от друга. Жарить минуту с каждой стороны и вытащить. Затем пожарить овощи: сначала выложить на сковороду морковь, через минуту лук и перец. Тушить овощи 5 минут.

Томатную пасту, соевый соус, уксус, натёртый имбирь и пропущенный через пресс чеснок перемешать для соуса. Добавить сахар или мед. Влить в соус 100 мл воды и 1 ложку крахмала. перемешать и вылить в сковороду с овощами. Довести овощи до кипения и выложить мясо, перемешать и готовить ещё 5 минут на маленьком огне. Посыпать мясо кунжутом перед подачей.

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Автор: Екатерина Пулатова