Аппетитное мясо в пряном соусе - это известное блюдо китайской кухни. Мясо в этом рецепте отлично сочетается с богатым на вкусы соусом, в котором присутствует и сладость, и кислинка, и острота. Мясо в кисло-сладком соусе можно подавать с рисом, овощами или лапшой. Соевый соус придаёт мясу нежную структуру и вкусный аромат, а подчеркивают нежность мяса овощи. При желании свинину можно заменить любым другим мясом.
Свинина в кисло-сладком соусе с овощами и кунжутом
- Свинина - 400 г.
- Морковь - 1 шт.
- Перец болгарский - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Корень имбиря - 5 см.
- Соевый соус - 3 ст.л.
- Уксус 9% - 1 ст.л.
- Томатная паста - 1 ст.л.
- Масло растительное - 5 ст.л.
- Крахмал - 3 ст.л.
- Сахар - 1 ст.л.
- Кунжут - 1 ст.л.
Свинину нарезать небольшими кубиками. Добавить к мясу 2 ложки крахмала, 1 ложку соевого соуса и 100 мл воды, перемешать и мариновать 15 минут. Морковь и перец нарезать крупными кусочками, лук - полукольцами. На сковороде разогреть растительное масло и выложить кусочки свинины в маринаде отдельно друг от друга. Жарить минуту с каждой стороны и вытащить. Затем пожарить овощи: сначала выложить на сковороду морковь, через минуту лук и перец. Тушить овощи 5 минут.
Томатную пасту, соевый соус, уксус, натёртый имбирь и пропущенный через пресс чеснок перемешать для соуса. Добавить сахар или мед. Влить в соус 100 мл воды и 1 ложку крахмала. перемешать и вылить в сковороду с овощами. Довести овощи до кипения и выложить мясо, перемешать и готовить ещё 5 минут на маленьком огне. Посыпать мясо кунжутом перед подачей.
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